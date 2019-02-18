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Стерлінг зустрівся з юним футболістом, який пережив расистські образи

20:12 210 Читать на русском
Стерлінг зустрівся з юним футболістом, який пережив расистські образи
Стерлінг з молодим гравцем Ньюпорта / Instagram

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг зустрівся з гравцем академії Ньюпорта Ітаном Россом, який піддався расистським образам.

"Для мене наша довгоочікувана зустріч не менш зворушлива, ніж для тебе, Ітан. Завжди пишайся собою і не мовчи", – написав Стерлінг у своєму Instagram.

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Раніше Ітан Росс, який є вболівальником Манчестер Сіті, отримував листа з підтримкою від Рахіма після того, як бабуся юного футболіста контактувала з гравцем збірної Англії та розповіла про расистські образи.

"Містяни" розгромили Ньюпорт з рахунком 4:1 та вийшли до 1/4 фіналу Кубка Англії.

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Кубок Англії1/8 фіналу

Ньюпорт Каунті - Манчестер Сіті: Субота 16 лютого 2019

Ньюпорт Каунті
Матч завершено
1 : 4
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ньюпорт Каунті Ньюпорт Каунті Расизм у футболі Ньюпорт Каунті - Манчестер Сіті
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