Стерлінг знищив двох одноклубників Маліновського – момент дня у Лізі чемпіонів

Ліга чемпіонів — 01:48 15930
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Шахтар – Динамо Загреб: помутніння Пятова, провали флангів оборони та фірмовий порятунок від Додо у Лізі чемпіонів
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Шахтар – Динамо Загреб: післяматчева прес-конференція Луїша КаштруЛіга чемпіонів — 22 жовт 2442
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Маліновський забив Манчестер Сіті прем’єрний гол у Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 22 жовт 10815
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Шахтар – Динамо Загреб: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 22 жовт 26484
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Манчестер Сіті – Аталанта: Маліновський та інші зірки італійців в ефектному промо до матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 22 жовт 611