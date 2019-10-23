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Стерлінг знищив двох одноклубників Маліновського – момент дня у Лізі чемпіонів

09:14 663 Читать на русском
Стерлінг знищив двох одноклубників Маліновського – момент дня у Лізі чемпіонів
Стерлінг в оточенні партнерів / твіттер Ілкая Гюндогана

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг запам'ятався розкішним дриблінгом у матчі групового етапу 3-го туру Ліги чемпіонів проти Аталанти (5:1).

34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден
 
Руслан Маліновський 28’
28’ Руслан Маліновський
34’ Серхіо Агуеро
39’ Серхіо Агуеро
58’ Рахім Стерлінг
64’ Рахім Стерлінг
69’ Рахім Стерлінг
83’ Філ Фоден

Дриблінг Рахіма Стерлінга визнано найкращим моментом ігрового дня Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті – Аталанта – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Англієць на швидкості обіграв одразу двох захисників Аталанти. УЄФА обрав цей дриблінг найкращим моментом дня.

Нагадаємо, Манчестер Сіті розтрощив Аталанту (5:1), а Стерлінг оформив хет-трик у матчі.

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Ліга чемпіонів Аталанта Аталанта Манчестер Сіті - Аталанта Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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