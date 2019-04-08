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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Стерлінг зізнався, в чому секрет прогресу Манчестер Сіті

21:35 478 Читать на русском
Стерлінг зізнався, в чому секрет прогресу Манчестер Сіті
Мотивація від Хосепа Гвардіоли / Фото JOE

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг розповів про підготовку команди напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема.

 

"Ліга чемпіонів – неймовірний турнір. У чвертьфіналі все сприймається по-особливому. Треба не втрачати концентрації і насолоджуватися моментом, наскільки це можливо.

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Секрет моєї вдалої гри в роботі з чудовою командою і неймовірним тренером в умовах, в яких я постійно вчуся новому. Все підштовхує мене не стояти на місці і ставати кращим. Пеп завжди стоїть у тебе за спиною і не дає розслабитися.

Новий стадіон Тоттенхема грандіозний. Він дуже красивий і я радий, що мені нарешті довелося його побачити. Я багато про нього чув, а тепер приємно побачити все на власні очі. Сподіваюся, завтра нас чекає на цій арені хороший матч", – цитує Стерлінга офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок між Тоттенхемом та Манчестер Сіті в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 9 квітня, початок о 22:00.

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