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Стерлінг зізнався, що у дитинстві палко вболівав за Манчестер Юнайтед

17 травня 23:48 235 Читать на русском
Стерлінг зізнався, що у дитинстві палко вболівав за Манчестер Юнайтед
Рахім Стерлінг / Reuters

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг розповів, за кого вболівав у дитинстві.

"Мені не слід було б говорити про це зараз, адже це не дуже вдалий час. Але в дитинстві я був великим фанатом Манчестер Юнайтед.

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У мене був старий комплект форми "червоних дияволів", з того часу, як вони виграли в останній раз Кубок Англії. Я був на Уемблі на фіналі Кубка з Челсі (0:1) в 2007 році", – цитує Стерлінга Sky Sports.

Зауважимо, що для Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед є одним з найпринциповіших суперників, адже клуби базуються в одному місті.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг
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