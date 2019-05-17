Стерлінг зізнався, що у дитинстві палко вболівав за Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг розповів, за кого вболівав у дитинстві.

"Мені не слід було б говорити про це зараз, адже це не дуже вдалий час. Але в дитинстві я був великим фанатом Манчестер Юнайтед.

Стерлінг: В Манчестер Сіті нікому не може бути комфортно

У мене був старий комплект форми "червоних дияволів", з того часу, як вони виграли в останній раз Кубок Англії. Я був на Уемблі на фіналі Кубка з Челсі (0:1) в 2007 році", – цитує Стерлінга Sky Sports.

Зауважимо, що для Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед є одним з найпринциповіших суперників, адже клуби базуються в одному місті.

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