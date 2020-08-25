toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - ДИНАМО ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Стерлінг здав тест на коронавірус після скандальної вечірки з інфікованим Усейном Болтом – відомий результат

16:52 - Читать на русском
Стерлінг здав тест на коронавірус після скандальної вечірки з інфікованим Усейном Болтом – відомий результат
Рахім Стерлінг / Фото з відкритих джерел

Форвард "містян" Рахім Стерлінг ризикував постраждати від пандемії.

Один з лідерів команди Гвардіоли Рахім Стерлінг отримав негативний результат тесту на коронавірус, повідомляє Sky Sports.

Мессі в Манчестер Сіті: "містяни" вивчають тонкощі фінансового фейр-плей для підписання лідера Барселони

У п'ятницю Рахім був на вечірці Усейна Болта на Ямайці, а вже в понеділок тест 34-річного спортсмена на коронавірус дав позитивний результат. Наразі Болт перебуває на самоізоляції.

Стерлінгу доведеться здати ще один тест після приїзду в Англію. Близьке оточення англійця повідомляє, що його стан у нормі та наразі немає жодних симптомів хвороби.

Рахім Стерлінг є одним із лідерів команди Гвардіоли – 25-річний форвард провів у минулому сезоні 52 поєдинки у футболці Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначився 31 голом та 10 асистами.

Завойовник Києва, який став своїм у Манчестер Сіті та ледь не втратив сина – Зінченко і Ко прощаються з легендою

blog_ava
"Луческу підтримав Шапаренка та Супрягу": що відбувається у Динамо і чому у Скрипника – дуже скрутна ситуація
13:00
18771
Теги
Рахім Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Англія Англія коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
23
хв
Шахтар
21:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?