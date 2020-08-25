Стерлінг здав тест на коронавірус після скандальної вечірки з інфікованим Усейном Болтом – відомий результат

Один з лідерів команди Гвардіоли Рахім Стерлінг отримав негативний результат тесту на коронавірус, повідомляє Sky Sports.

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У п'ятницю Рахім був на вечірці Усейна Болта на Ямайці, а вже в понеділок тест 34-річного спортсмена на коронавірус дав позитивний результат. Наразі Болт перебуває на самоізоляції.

Стерлінгу доведеться здати ще один тест після приїзду в Англію. Близьке оточення англійця повідомляє, що його стан у нормі та наразі немає жодних симптомів хвороби.

Рахім Стерлінг є одним із лідерів команди Гвардіоли – 25-річний форвард провів у минулому сезоні 52 поєдинки у футболці Манчестер Сіті у всіх турнірах, відзначився 31 голом та 10 асистами.

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