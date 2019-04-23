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Стерлінг запропонував жорстоке покарання для клубів за прояви расизму

13:50 104 Читать на русском
Стерлінг запропонував жорстоке покарання для клубів за прояви расизму
Рахім Стерлінг / Reuters

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вважає, що клуби необхідно серйозніше штрафувати за прояви расизму.

"Покарання повинні бути більш суворими. Грошові санкції не завдають шкоди багатим клубам і футбольним асоціаціям. Тому я б закликав до автоматичного зняття дев'яти очок за расистські образи.

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Звучить суворо, але який вболівальник ризикне ображати на расовому підгрунтті, якщо це може призвести до вильоту його команди або позбавлення шансів на титул?

Крім того, клуб повинен провести три гри при порожніх трибунах. Таким чином, вони втрачають прибуток, і це прямий наслідок расистської поведінки", – наводить слова Стерлінга Onefootball з посиланням на The Times.

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Нагадаємо, раніше Стерлінг закликав дискваліфікувати стадіон в Чорногорії через расистські вигуки на адресу Денні Роуза.

Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Расизм у футболі
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