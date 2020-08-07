Стерлінг відзначив два ювілеї завдяки голу у ворота Реала

Гол у ворота Реала став особливим для форварда Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга з двох причин.

Нападник оформив свій 100-ий забитий м'яч у футболці "містян", інформує Opta. Стерлінг став першим англійцем з такими цифрами у складі Манчестер Сіті з 1981 року.

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У Рахіма є ще один привід для гордості. Гол Реалу став для нього 20-им за весь час виступів у Лізі чемпіонів. 6 з них – у поточному розіграші турніру.

Нагадаємо, Манчестер Сіті придбав Стерлінга у 2015 році, заплативши Ліверпулю 64 млн євро