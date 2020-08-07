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Стерлінг відзначив два ювілеї завдяки голу у ворота Реала

7 серпня 23:22 - Читать на русском
Стерлінг відзначив два ювілеї завдяки голу у ворота Реала
Стерлінг приймає вітання партнерів / Getty Images

Гол у ворота Реала став особливим для форварда Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга з двох причин.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

Нападник оформив свій 100-ий забитий м'яч у футболці "містян", інформує Opta. Стерлінг став першим англійцем з такими цифрами у складі Манчестер Сіті з 1981 року.

Манчестер Сіті – Реал – відео голів Стерлінга і Бензема

У Рахіма є ще один привід для гордості. Гол Реалу став для нього 20-им за весь час виступів у Лізі чемпіонів. 6 з них – у поточному розіграші турніру.

Нагадаємо, Манчестер Сіті придбав Стерлінга у 2015 році, заплативши Ліверпулю 64 млн євро

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Теги
Манчестер Сіті - Реал Мадрид Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Рахім Стерлінг
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