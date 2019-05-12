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Стерлінг: В Манчестер Сіті нікому не може бути комфортно

12 травня 22:04 888 Читать на русском
Стерлінг: В Манчестер Сіті нікому не може бути комфортно
Рахім Стерлінг / Getty images

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг підсумував результати чемпіонату Англії в нинішньому сезоні.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

"Я просто щасливий, саме заради цього я і приходив у клуб: здобувати трофеї і переживати такі моменти. Менталітет нашого тренера – найкращий. Тільки перемоги. Так він всіх налаштовує. Я радий бути тут, вчитися і перемагати.

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У тренера є вибір на кожній позиції – гравці борються за місце у складі. В Манчестер Сіті нікому не може бути комфортно, кожен готовий скористатися шансом – як Ріяд Марез сьогодні. Він грав не так багато останнім часом, але я знав, що він заб'є сьогодні.

Це був прекрасний сезон після складного чемпіонату світу. Сподіваюся, в наступному сезоні буде ще краще", – сказав Стерлінг в ефірі Sky Sports.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Брайтон - Манчестер Сіті
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