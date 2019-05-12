Стерлінг: В Манчестер Сіті нікому не може бути комфортно

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг підсумував результати чемпіонату Англії в нинішньому сезоні.

"Я просто щасливий, саме заради цього я і приходив у клуб: здобувати трофеї і переживати такі моменти. Менталітет нашого тренера – найкращий. Тільки перемоги. Так він всіх налаштовує. Я радий бути тут, вчитися і перемагати.

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У тренера є вибір на кожній позиції – гравці борються за місце у складі. В Манчестер Сіті нікому не може бути комфортно, кожен готовий скористатися шансом – як Ріяд Марез сьогодні. Він грав не так багато останнім часом, але я знав, що він заб'є сьогодні.

Це був прекрасний сезон після складного чемпіонату світу. Сподіваюся, в наступному сезоні буде ще краще", – сказав Стерлінг в ефірі Sky Sports.

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