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Стерлінг став на захист Джо Гомеса – захисника освистали фанати збірної Англії

10:26 594 Читать на русском
Стерлінг став на захист Джо Гомеса – захисника освистали фанати збірної Англії
Джо Гомес та Гарет Саутгейт / BBC

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг прокоментував свист на адресу Джо Гомеса в матчі відбору до Євро-2020 проти Чорногорії (7:0).

11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам
 
11’ Алекс Окслейд-Чемберлен
18’ Харрі Кейн
24’ Харрі Кейн
30’ Маркус Рашфорд
37’ Харрі Кейн
66’ Александар Шофранац
84’ Таммі Абрахам

"Мені було важко бачити, як мого товариша по команді освистують за те, в чому був винен я. Джо не зробив нічого поганого. Освистувати когось, хто опустив голову і старанно працював, особливо після важкого для нього тижня, було неправильно. Я взяв на себе всю відповідальність і прийняв наслідки", – написав Стерлінг у своєму твіттері.

Англія – Чорногорія – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, що Джо Гомес з'явився на полі замість Мейсона Маунта на 70 хвилині матчу та був освистаний англійськими вболівальниками. Саме через конфлікт із захисником Ліверпуля Рахім Стерлінг був виключений із заявки збірної Англії на матч проти Чорногорії.

До слова, "три леви" каменя на камені не залишили від чорногорців (7:0), а Кейн відзначився хет-триком.

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Теги
Євро-2020 Відеоновини Англія - Чорногорія Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Англія Англія футбольні фанати Джо Гомес Джо Гомес
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