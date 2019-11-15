Стерлінг став на захист Джо Гомеса – захисника освистали фанати збірної Англії

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг прокоментував свист на адресу Джо Гомеса в матчі відбору до Євро-2020 проти Чорногорії (7:0).

"Мені було важко бачити, як мого товариша по команді освистують за те, в чому був винен я. Джо не зробив нічого поганого. Освистувати когось, хто опустив голову і старанно працював, особливо після важкого для нього тижня, було неправильно. Я взяв на себе всю відповідальність і прийняв наслідки", – написав Стерлінг у своєму твіттері.

Англія – Чорногорія – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, що Джо Гомес з'явився на полі замість Мейсона Маунта на 70 хвилині матчу та був освистаний англійськими вболівальниками. Саме через конфлікт із захисником Ліверпуля Рахім Стерлінг був виключений із заявки збірної Англії на матч проти Чорногорії.

До слова, "три леви" каменя на камені не залишили від чорногорців (7:0), а Кейн відзначився хет-триком.

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To all the @England fans, I wanted to leave things at it was but tonight I have to speak again : it was hard for me to see my team mate get booed for something that was my fault. Joe hasn’t done anything wrong & for me to see someone who keeps his head down and work hard.. — Raheem Sterling (@sterling7) November 14, 2019