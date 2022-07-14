"Перш за все хочу сказати, що мені приємно тут бути. Я багато досягнув у своїй кар'єрі, але мені ще чимало треба зробити. Тому чекаю моменту, щоб одягнути футболку Челсі під керівництвом Тухеля.

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Лондон – мій дім. Тут я починав свою кар'єру (у Квінз Парк Рейнджерс – прим.). Це фантастично, що я маю можливість грати поряд з друзями та сім'єю. Справді чекаю, щоб зустрітись з лондонськими фанатами.

При нагоді хочу подякувати Тодду Белі, Бехдаду, групі власників, Томасу Тухелю, усім, хто був залучений до трансферу. З нетерпінням чекаю виходу на поле", – цитує Стерлінга сайт Челсі.

Нагадаємо, у Манчестері форвард збірної Англії провів 7 сезонів, перейшовши з Ліверпуля за 63 млн євро у 2015-му. Зі "синіми" Рахім підписав контракт на 5 років.

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