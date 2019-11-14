Стерлінг повернувся в збірну Англії після бійки з Гомесом – хавбека відсторонили на один матч

Нападник збірної Англії Рахім Стерлінг зможе допомогти своїй команді у матчі проти Косова.

Стерлінг повернувся розташування "трьох левів" після відсторонення, повідомляє skysports.

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Форвард Манчестер Сіті не зіграє 14 листопада проти Чорногорії, але зможе допомогти своїй команді у завершальному матчі кваліфікації до Євро-2020 проти Косова 17 листопада.

Нагадаємо, Стерлінга в понеділок відсторонили від табору національної команди через сутичку із захисником Ліверпуля Джо Гомесом.

Нагадаємо, англійцям достатньо набрати лише одне очко в двох завершальних матчах відбору до Євро-2020, щоб кваліфікуватись у фінальну частину турніру.

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