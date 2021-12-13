Форвард Манчестер Сіті та збірної Англії може стати найкращим спортсменом Сполученого Королівства у 2021 році.

BBC оголосила фінальний список номінантів на головну спортивну нагороду року. У шістку обраних потрапив Рахім Стерлінг. З ним конкурують Тайсон Ф'юрі (бокс), Емма Радукану (теніс), Адам Піті (плавання), Том Дейлі (стрибки у воду) та Сара Сторі (паралімпійська велосипедистка).

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Переможець визначиться 19 грудня під час голосування на BBC One. Рахім Стерлінг має шанси стати спортсменом року. Він у 2021 році став чемпіоном АПЛ з Манчестер Сіті, а також вийшов у фінал Євро зі збірною Англії.

Минулого року найкращим спортсменом Великої Британії став Льюїс Хемілтон, який випередив у голосуванні капітана Ліверпуля Джордана Хендерсона.