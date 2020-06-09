Стерлінг поскаржився на відсутність темношкірих тренерів в АПЛ

Форвард Манчестер Сіті Рахім Стерлінг побачив расову проблему у чемпіонаті Англії.

"Стівен Джеррард, Френк Лемпард, Сол Кемпбелл і Ешлі Коул мали чудову ігрову кар'єру, всі виступали за збірну Англії. Але серед них двоє представників, які не отримали справедливих можливостей випробувати свої сили, і це два чорношкірих тренери.

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Зміни дозволяють нам говорити з людьми з парламенту, керівництвом мого клубу і інших команд по всій країні, з керівниками збірної Англії, щоб внести зміни й надати рівні шанси не тільки темношкірим, а й тренерам інших національностей.

У Прем'єр-лізі близько 500 гравців, третина з них чорношкірі, і наших представників немає в цій ієрархії, в тренерському штабі. Існує не так багато осіб, з якими ми можемо спілкуватися і розмовляти", – цитує Стерлінга BBC.

Нагадаємо, Рахім неодноразово ставав жертвою расистських вигуків під час поєдинків за збірну Англії.

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