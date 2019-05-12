Стерлінг: Не бачу причин, чому Манчестер Сіті не зможе виграти АПЛ тричі поспіль

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вважає, що "містянам" під силу виграти чемпіонат Англії три рази поспіль.

"Якщо ви виграєте чемпіонат два роки поспіль і у вас ті ж гравці, той же тренер, то я не бачу причин, чому ви не повинні і в третій раз взяти перше місце. Я думаю, ми повинні в цьому році стати першими, а в наступному сезоні знову повторити успіх.

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Бути в перегонах за титули і вигравати трофеї – це найголовніше для гравця. Я хочу ставати все краще з кожним сезоном", - цитує Стерлінга Goal.com.

За тур до закінчення чемпіонату Англії Ліверпуль відстає від Манчестер Сіті на одне очко. У заключному турі Манчестер Сіті відправиться в гості до Брайтон. Усі матчі 38-го туру АПЛ відбудуться 12 травня і почнуться о 17:00.

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