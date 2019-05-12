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Стерлінг: Не бачу причин, чому Манчестер Сіті не зможе виграти АПЛ тричі поспіль

12 травня 10:50 279 Читать на русском
Стерлінг: Не бачу причин, чому Манчестер Сіті не зможе виграти АПЛ тричі поспіль
Рахім Стерлінг / Daily Star

Півзахисник Манчестер Сіті Рахім Стерлінг вважає, що "містянам" під силу виграти чемпіонат Англії три рази поспіль.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

"Якщо ви виграєте чемпіонат два роки поспіль і у вас ті ж гравці, той же тренер, то я не бачу причин, чому ви не повинні і в третій раз взяти перше місце. Я думаю, ми повинні в цьому році стати першими, а в наступному сезоні знову повторити успіх.

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Бути в перегонах за титули і вигравати трофеї – це найголовніше для гравця. Я хочу ставати все краще з кожним сезоном", - цитує Стерлінга Goal.com.

За тур до закінчення чемпіонату Англії Ліверпуль відстає від Манчестер Сіті на одне очко. У заключному турі Манчестер Сіті відправиться в гості до Брайтон. Усі матчі 38-го туру АПЛ відбудуться 12 травня і почнуться о 17:00.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Брайтон - Манчестер Сіті
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