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Стерлінг назвав умову, за якої не продовжуватиме контракт з Манчестер Сіті

10:57 426 Читать на русском
Стерлінг назвав умову, за якої не продовжуватиме контракт з Манчестер Сіті
Рахім Стерлінг та Хосеп Гвардіола / Фото Marca

Манчестер Сіті може втратити одного з найрезультативніших гравців клубу.

Рахім Стерлінг не впевнений у своєму майбутньому в таборі Манчестер Сіті, повідомляє The Sun.

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Каталізатором рішення англійського хавбека стане Хосеп Гвардіола. Якщо іспанський тренер продовжить роботу в клубі, то Рахім без вагань залишить свій підпис під новим контрактом з "містянами". Чинний контракт футболіста з Сіті розрахований до літа 2023 року.

В поточному сезоні АПЛ Стерлінг провів 12 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та асистом.

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Теги
Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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