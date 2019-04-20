Стерлінг, Бернарду та Рашфорд – серед претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю року в АПЛ

Оголошено список претендентів на звання кращого молодого гравця року в АПЛ
Асоціація професіональних футболістів Англії оголосила імена шістьох претендентів на звання найкращого молодого гравця поточного розіграшу Прем'єр-ліги.
PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця року в АПЛ
На отримання нагороди претендують захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, півзахисник Борнмута Девід Брукс, півзахисник Вест Хема Деклан Райс, вінгери Манчестер Сіті Бернарду Сілва і Рахім Стерлінг, а також форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.