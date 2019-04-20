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Стерлінг, Бернарду та Рашфорд – серед претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю року в АПЛ

16:08 76 Читать на русском
Стерлінг, Бернарду та Рашфорд – серед претендентів на нагороду найкращому молодому гравцю року в АПЛ
Найкращий молодий гравець року в АПЛ

Оголошено список претендентів на звання кращого молодого гравця року в АПЛ

Асоціація професіональних футболістів Англії оголосила імена шістьох претендентів на звання найкращого молодого гравця поточного розіграшу Прем'єр-ліги.

PFA оголосила претендентів на звання найкращого гравця року в АПЛ

На отримання нагороди претендують захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд, півзахисник Борнмута Девід Брукс, півзахисник Вест Хема Деклан Райс, вінгери Манчестер Сіті Бернарду Сілва і Рахім Стерлінг, а також форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд.

Теги
Англія Трент Александер-Арнольд Трент Александер-Арнольд Деклан Райс Деклан Райс Девід Брукс Девід Брукс Рахім Стерлінг Рахім Стерлінг Бернарду Сілва Бернарду Сілва Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Асоціація професійних футболістів Англії (PFA)
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