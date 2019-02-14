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Степаненко: Соломон скаржився, що важко дихати на холоді

13:38 477 Читать на русском
Степаненко: Соломон скаржився, що важко дихати на холоді
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря розповів про підготовку до першого матчу 1/16 фіналу ліги Європи проти Айнтрахта.

"Ми звикли, погода нормальна. Манор Соломон скаржився, що важко дихати на холоді. Сказав йому, що потрібно звикнути.

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Всі хлопці давно в команді, на даний момент – це оптимальний варіант. Є травмовані гравці, пішов Ракицький. На даний момент поєднання оборонної лінії є оптимальним.

Ми тиждень відпрацьовували гру проти Айнтрахта. У них сильна атакувальна лінія, хлопці багато забивають. Те, як ми зіграємо в обороні, багато в чому буде визначати результат матчу. Сподіваюся, зможемо їм протиставити хорошу, надійну гру", – сказав Степаненко Футбол NEWS.

Шахтар – Айнтрахт Франкфурт: анонс матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
до матчу
7
год
:
25
хв
Айнтрахт Франкфурт
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Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Манор Соломон Манор Соломон Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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