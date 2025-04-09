Німеччина, молодіжна ліга НФС, група С, 10-й тур

Байєр U-19 – Айнтрахт U-19 – 3:1

Голи: Оньєка, 39, Степанов, 81, 83 – Соуза, 45

Нереалізований пенальті: Алайбеговіч, 74 (Байєр)

Вилучення: ?, 84 (Айнтрахт)

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У черговому турі молодіжного чемпіонату Німеччини Байєр розбив Айнтрахт. Вкотре героєм поєдинку став український нападник Артем Степанов. У першому таймі команди незадовго до перерви обмінялись голами, а на екваторі другої сорокап'ятихвилинки леверкузенці не змогли реалізувати пенальті.

На останніх хвилинах за справу взявся Степанов. Спочатку українець отримав розрізну передачу на хід у штрафний праворуч і з гострого кута прошив голкіпера франкфуртців.

А вже за дві хвилини виконав справжній шедевр, замкнувши п'ятою в дотик простріл в район одинадцятиметрової позначки в стилі Златана Ібрагімовіча.

Цікаво, що для Степанова, ці голи стали 19-м та 20-м у поточному сезоні. У 2025-му році Артем забив вже 10 голів поспіль в останніх 8 матчах.

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