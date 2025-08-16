Форвард Нюрнберга Артем Степанов забив у матчі проти Іллертіссена в Кубку Німеччини.

Молодий український нападник Артем Степанов забив свій дебютний гол за Нюрнберг в офіційних матчах.

Провальний дебют Степанова за Нюрнберг – українець визнаний найгіршим гравцем матчу

18-річний форвард зрівняв рахунок у грі Нюрнберга проти Іллертіссена в 1/32 фіналу Кубка Німеччини. Українець вийшов на поле після перерви і відзначився на 78-й хвилині матчу. Степанов ударом головою після прострілу Їлмаза зробив рахунок 2:2. Зрештою основний час завершився внічию 3:3, розпочались екстратайми.

Нагадаємо, що Степанов перебуває в оренді в Нюрнбергу з Байєра, де він успішно виступав за молодіжну команду.

Гол Артема Степанова в Кубку Німеччини!

Artem Stepanov Tor im DFB-Pokal! pic.twitter.com/xyD5UR2xQ8 — Nikita_Champion (@NikitKovalchuk) August 16, 2025

Десь густо, десь пусто: Україна U-21 нового скликання – конкуренція Пономаренка і Степанова, жахлива діра на фланзі