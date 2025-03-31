"Я багато чув про цього хлопця. Він сам по собі трохи зверхній. Але я хочу вам сказати, що там був інцидент в юнацькій збірній, коли він приїхав кілька років тому і його підсрачниками ганяли чи підзатильниками.

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Я маю на увазі тренерів. Що там сталося і наскільки це правда – хай розбирається УАФ в цій ситуації. Не хочу бути в цій ситуації якимось таким суддею. Наскільки я розумію, Степанов хоче грати за збірну України і не збирається міняти громадянство. Я пам'ятаю, просто ситуація була з Шурановим. Був такий український футболіст, а потім прийняв німецьке громадянство", – заявив Ігор Циганик під час прямого ефіру на своєму Youtube-каналі.

Нагадаємо, що Артем Степанов вважається одним із головних талантів академії Баєра і вже встиг дебютувати за команду Хабі Алонсо. В молодіжній команді леверкузенців він відзначився 18 голами та 3 асистами у 26 матчах.