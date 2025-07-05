Товариський матч

Швабіш Галь – Нюрнберг – 2:7

Голи: ? – Степанов, 11, 33, Голлер, 22, Телаловіч, 30, Кусановіч, 60, Яніч, 70, 77

Степанов шокував суперника покером за тайм у дебютному матчі за нову команду – Артем і Ко забили 13 голів

Нюрнберг Артема Степанова у товариському матчі зустрівся з нижчоліговим Швабіш Галем. Український форвард вийшов на поле з перших хвилин та допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу.

Степанов відзначився двома голами, українець відкрив рахунок у матчі на 11-й хвилині, а на 33-й оформив дубль. Варто відзначити, що українець провів на полі лише один тайм, головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе змінив склад у другій половині гри. В підсумку клуб з другої Бундесліги здобув впевнену перемогу з рахунком 7:2.

Нагадаємо, у попередньому спарингу Нюрнберга проти Герсбрука (13:0) Артем Степанов забив 4 голи. У минулому сезоні 17-річний нападник відзначився 23 голами та трьома асистами у 29 матчах за Байєр U-19.

Ротань вперше програв на чолі Полісся – житомиряни зазнали розгрому у другому спарингу за день