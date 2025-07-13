Товариський матч

Нюрнберг – Швайнфурт – 1:2

Голи: Степанов, 58 – Транзіска, 13, Ендрес, 63

Екс-гравець Динамо офіційно став одноклубником Степанова

Форвард Байєра Артем Степанов, який на правах оренди захищає кольори Нюрнберга, продовжує проявляти себе у новій команді. 17-річний українець відзначився вже у третьому поспіль матчі, забивши гол у спарингу з новачком третього за силою дивізіону Швайнфуртом.

Телаловіч отримав передачу в штрафному майданчику, але не зумів обіграти голкіпера, який вийшов на перехоплення. Як наслідок, сфера відскочила до українця і той легко спрямував її у сітку.

До слова, для Степанова цей гол став вже сьомим в останніх трьох матчах: раніше він оформив покер у спарингу з Герсбруком (13:0) та дубль зі Шпортфройнде (7:2).

Нагадаємо, за Нюрнберг українець виступатиме до 30 червня 2026 року. Його контракт з Байєром чинний до літа 2027-го. Transfermarkt оцінює українця у 800 тисяч євро.