Степанов продовжив феєричну гольову серію за Байєр – вихід у чвертьфінал підпсувало дебютне безглузде вилучення українця
Український легіонер Артем Степанов у важкому матчі зумів долучитися до перемоги Байєра.
Молодіжна Ліга, 1/8 фіналу
Байєр U-19 – Майнц U-19 – 2:1
Голи: Степанов, 100, Алайбеговіч, 120 – Гайдебрехт, 108
Вилучення: Степанов, 120+1 (Байєр)
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Байєр у важкому матчі здобув путівку у чвертьфінал молодіжної Ліги Німеччині. В основний час команди не зуміли забити, і долю гри довелося вирішувати в овертаймах.
Артем Степанов відкрив рахунок на 100-й хвилині, але Майнц дуже швидко відновив рівновагу. Перемогу Байєру приніс Алайбеговіч на останніх секундах. Артем відзначився не тільки голом, а й отримав другу жовту картку під час святкування переможного м'яча, і у підсумку заробив вилучення.
До слова, Степанов забиває у восьмому матчі поспіль. В активі українця 22 голи за леверкузенців у всіх турнірах.