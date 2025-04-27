Молодіжна Ліга, 1/8 фіналу

Байєр U-19 – Майнц U-19 – 2:1

Голи: Степанов, 100, Алайбеговіч, 120 – Гайдебрехт, 108

Вилучення: Степанов, 120+1 (Байєр)

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Байєр у важкому матчі здобув путівку у чвертьфінал молодіжної Ліги Німеччині. В основний час команди не зуміли забити, і долю гри довелося вирішувати в овертаймах.

Артем Степанов відкрив рахунок на 100-й хвилині, але Майнц дуже швидко відновив рівновагу. Перемогу Байєру приніс Алайбеговіч на останніх секундах. Артем відзначився не тільки голом, а й отримав другу жовту картку під час святкування переможного м'яча, і у підсумку заробив вилучення.

До слова, Степанов забиває у восьмому матчі поспіль. В активі українця 22 голи за леверкузенців у всіх турнірах.