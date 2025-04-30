Степанов офіційно змінив команду – форвард Байєра не буде єдиним українцем у клубі
11:29 - Читать на русском
Український форвард Артем Степанов змінив команду.
Форвард Байєра Артем Степанов офіційно продовжить кар'єру в Нюрнберзі, повідомляє прес-служба клубу. 17-річний українець приєднався до німецького клубу на правах оренди на наступний сезон.
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Цікаво, що саме у Нюрнберзі працює українська журналістка Олександра Лобода.
Наразі Нюрнберг змагається у другій Бундеслізі, де посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці з 45 очками.
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