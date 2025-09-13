Степанов не потрапив до заявки Нюрнберга на матч чемпіонату – джерело назвало причину
Український нападник Нюрнберга Артем Степанов отримав неприємний вердикт від тренерського штабу.
Український форвард Нюрнберга Артем Степанов не потрапив до заявки на матч Другої Бундесліги проти Карлсруе.
За інформацією Bild, відсутність Степанова пов'язана з браком у нього ігрової практики. Сьогодні українець зіграє за команду Нюрнберга U-23.
Нагадаємо, 18-річний нападник перейшов до Нюрнберга на правах оренди з леверкузенського Байєра. В поточному сезоні Артем зіграв 5 матчів за німецький клуб та забив 1 гол. Наразі Нюрнберг посідає останнє, 18-те місце у турнірній таблиці Другої Бундесліги, в доробку команди 1 набраний бал після чотирьох турів.
