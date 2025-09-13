Український форвард Нюрнберга Артем Степанов не потрапив до заявки на матч Другої Бундесліги проти Карлсруе.

Судаков прокоментував свій дебют за Бенфіку: "Перші кроки вдома"

За інформацією Bild, відсутність Степанова пов'язана з браком у нього ігрової практики. Сьогодні українець зіграє за команду Нюрнберга U-23.

Нагадаємо, 18-річний нападник перейшов до Нюрнберга на правах оренди з леверкузенського Байєра. В поточному сезоні Артем зіграв 5 матчів за німецький клуб та забив 1 гол. Наразі Нюрнберг посідає останнє, 18-те місце у турнірній таблиці Другої Бундесліги, в доробку команди 1 набраний бал після чотирьох турів.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом