Головний тренер Нюрнберга Мірослав Клозе розповів, чому Артем Степанов грав на лівому фланзі у двох останніх матчах Другої Бундесліги.

"Ми просто спробували це на тренуванні й побачили, що з цього флангу він добре пробиває по воротах. Ми хотіли дотриматися ігрового плану (у грі з Гертою – прим.), тому, як і в матчі проти Бохума, поставили його на лівий фланг, бо там він себе дуже добре проявив.

У цьому матчі він кілька разів зумів проявити себе і навіть завдав кількох ударів по воротах. Але в деяких ситуаціях він надто заглиблювався в роздуми та водночас діяв вперто, ніби хотів пробити стіну головою. Це, звісно, давало Герті можливості для контратак.

Він може грати на фланзі, під нападником або як єдиний форвард", – наводить слова Клозе Club Fokus.

Нагадаємо, Артем Степанов грав на лівому фланзі атаки у двох попередніх матчах Нюрнберга. У поточному сезоні 18-річний українець зіграв 7 матчів за німецький клуб та забив 1 гол.

