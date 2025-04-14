Артем Степанов задля отримання ігрової практики на високому рівні готовий перебратися в іншу команду.

Український нападник Артем Степанов може змінити клубну прописку, повідомляє журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Степанов забив гол сезону за Байєр – ненормальні цифри українець підкріпив шедевром у стилі Златана

За інформацією джерела, 17-річний форвард близький до переходу в Нюрнберг наступного сезону. Мова йде про оренду – опція викупу навряд чи буде прописана в угоді. Зазначається, що детальніша інформація щодо цього потенційного переходу стане відома пізніше.

Нагадаємо, взимку ЗМІ сватали українця в Кайзерслаутерн, однак гравець продовжив контракт з Байєром.

До слова, Нюрнберг після 29-ти турів йде у турнірній таблиці Другої Бундесліги на сьомій сходинці. У доробку 9-разового чемпіона Німеччини 44 очки – від лідера першості Гамбурга команда відстає на 8 балів.

Борусія Д розписала вогняну нічию з Баварією – Компані вгадав з замінами, Байєр зберіг шанси Байєра на Салатницю