"Давайте відкотимося в страшний лютий 2022 року, коли почалася війна. Діти з академії Шахтаря почали роз'їжджатися хто куди. Саме у цей період завдяки старанням агентської компанії ProStar троє з найкращих гравців свого віку академії Шахтаря отримують можливість тренуватися з Баварією. Це Степанов, Стрільчук та Олюченко. Більш того, Степанова після короткого перегляду відправляють тренуватися з гравцями 2006 року народження. Тобто на рік старшими, ніж сам Артем.

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Цитата батька Артема Романа Степанова, яка є у відкритих джерелах: "Після того, як почалася війна, нам запропонували поїхати до Баварії". Він займався там протягом трьох місяців, після чого нам сказали, що їм все подобається, і клуб готує контракт на три роки. Але на початку червня сталася якась незрозуміла ситуація, щось із неспортивної сторони.

Як мені розповіли, головний скаут молодіжного сектору Баварії підійшов до Артема або до його мами Юлії і сказав: "Вам тут краще не залишатися. Ви у Баварії грати не будете". І, звісно, що це викликає величезний подив, враховуючи, що перед цим була інформація, що Баварія нібито збирається підписати Степанова на три роки.

Є дві версії того, що сталося. Як ви розумієте, без документального підтвердження. Версія №1 – агенти футболіста домовилися про одну суму комісії, а коли справа мала дійти до підписання контракту, назвали іншу суму, яка була вище, що не задовольнило Баварію.

І версія № 2, яка доволі популярна у певних колах. Нібито у Баварії Артем складав якісь специфічний тест про прогнозування антропометрії й одним з результатів цього тесту стала інформація, що насправді біологічний вік Степанова не сходиться з його паспортними даними. Називаючи речі своїми іменами – Степанов не 2007 року народження, що не сподобалось Баварії.

На моє запитання: "Що саме сталося у той період і чому Баварія не підписала Степанова?" один з працівників компанії ProStar відповів, що гравець та клуб просто не зійшлися", – сказав Співаковський в ефірі програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, цього сезону Артем Степанов провів 24 матчі за юнацьку команду Байєра, на його рахунку 18 голів та 3 асисти. Також 17-річний українець провів 2 поєдинки за першу команду "фармацевтів".

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