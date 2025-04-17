Колишня ведуча програми Профутбол Олександра Лобода, яка нині працює у німецькому Нюрнберзі, висловилася про інтерес її клубу до українського форварда Байєра Артема Степанова.

– Що думаєте про перспективи Степанова у Нюрнберзі, якщо трансфер відбудеться?

– Для Степанова це буде неймовірний досвід. Тренуватись під наглядом легендарного німецького нападника, переймати його досвід і знання – це крутезна школа.

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– Вас здивувало те, що Клозе очолив Нюрнберг?

– В Нюрнберзі всі з нетерпінням чекали приходу Клозе. На нього покладають великі надії. Крім того, влітку на Нюрнберг чекає чимало трансферів, тож Степанов міг би отримати своє місце у клубі. Щоправда, для цього потрібно чимало працювати та пройти процес адаптації.

– Чи важко Степанову буде адаптуватися до Нюрнбергу після Байєра?

– Нюрнберг дуже підтримує Україну й українців загалом. Я відчула це на собі. Від офісних працівників до футболістів. Тому підтримка в адаптації буде, це точно, – сказала Лобода для Українського футболу.

Відомо, що Олександра Лобода працювала у німецькому клубі на посаді менеджера з корпоративної соціальної відповідальності. Раніше повідомлялося, що Артем Степанов наступного сезону може продовжити кар'єру у Нюрнберзі. Наразі цей клуб посідає 8-ме місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.

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