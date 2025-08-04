"Чи до снаги Шахтарю вийти до основного етапу Ліги Європи? Авжеж. Шахтар є Шахтар. Коли 13 чи 15 легіонерів залишили команду, Шахтар виходив з групи Ліги чемпіонів. Шахтар купив багато футболістів, і футболісти, які були молодими, вже мають досвід. Авжеж, вони повинні грати в основному етапі Ліги Європи і ставити перед собою високі цілі – це нормально, я вважаю.

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Головне – працювати. Матч з Бешикташем уже пройшов, його треба забути та зберегти цю ходу. Але емоції треба трохи прибрати, тому що, як на мене, на емоціях далеко не доїдеш. Повинна бути стратегія, план дій, тому що зараз буде багато переїздів, почнеться багато матчів збірної. Гравці Шахтаря постійно їздять до збірної, і буде велике навантаження, тому треба правильно все планувати для того, щоб досягати на всіх фронтах результату", – поділився Степаненко в інтерв'ю Футбол 360.

Нагадаємо, Тарас виступав за Шахтар з 2010 року, ставши справжньою легендою "гірників". Узимку 2025 року він перебрався до турецького Еюпспора, який на той момент очолював Арда Туран, – уже чинний наставник Шахтаря.

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