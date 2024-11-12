Тренерський штаб національної команди вирішив включити Степаненка лише у резервний список. Однак Тарас переконаний, що і без його участі збірна готова виконувати завдання.

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"У нас гарна команда, хороші футболісти. Те, що до цього не завжди був гарний результат, не означає, що щось змінилося. Кваліфікованих гравців у нас вистачає на всіх позиціях, тому, думаю, все буде добре", – сказав Тарас в ефірі Профутбол Digital.

Нагадаємо, що "синьо-жовтим" належить провести вирішальні матчі Ліги націй. 16 листопада Україна зіграти проти збірної Грузії, а 19 – відбудеться поєдинок проти Албанії. Наразі команда Реброва перебуває на останньому місці свого квартету, маючи чотири очки, лідирує Чехія з сімома пунктами в активі.

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