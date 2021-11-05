"У плані якості гра з Реалом Шахтарю давалася. Були хороші епізоди, де ми домінували та створювали моменти. Але в плані результату, звісно, ​​я незадоволений.

Лідера Шахтаря потрібно відсторонити на 24 матчі: Іспанія лютує, а Мудрик домігся неможливого – елітний клуб обран

Суперники у позиційній обороні діяли добре, закривали зони. Коли Реал з такими футболістами захищається, зламати їхню оборону непросто. У таких іграх багато моментів не буває, їх потрібно реалізовувати. Але ми не повинні забувати, що і Реал мав моменти і вони теж не все використали. Усі намагалися, хотіли зробити максимум і досягти позитивного результату, але, на жаль, не вдалось.

За якістю гри могли заробити очки. Скільки? Не знаю. На жаль, ми цього не зробили. Клас суперника, таких футболістів, як Бензема, вирішив результат матчу. Тому він і грає стільки років у Реалі.

Тепер залишається боротьба за Лігу Європи. Нам потрібно вигравати два матчі, щоби навесні бути в єврокубках. Це й добре: треба ризикувати, не боятися, грати в атакувальний футбол. У принципі тренерський штаб нас про це просить, тому психологічно буде легше", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 4-х турів "гірники" посідають у турнірній таблиці групи D останню сходинку, набравши 1 очко.

Реал – Шахтар: Де Дзербі повірив у Степаненка та диктував умови Анчелотті, лідери врятували Мадрид, овації для Мудрика