"Для мене ударом стала поразка від Інтера в півфіналі Ліги Європи. Навіть не стільки, що 0:5, а то, що не пройшли у фінал. Я вдруге був у півфіналі. Я дуже довго відходив. Це було видно і за грою, і за результатами.

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У мене була апатія, без настрою ходив пару місяців. Я завжди намагаюся знайти мотивацію, тому що в спорті без мотивації, якщо ти не вмієш себе мотивувати, багато прикладів, як люди знижували рівень. У мене, напевно, вперше в кар'єрі було таке.

Я думав про те, що другий раз опинився в півфіналі Ліги Європи і не зміг вийти у фінал. Якщо з Севільєю це був перший раз, ще багато часу, то тут у мене була чуйка, що пройдемо до фіналу, а там вже все що завгодно може бути. Ти проходиш у фінал – це вже крок вперед.

А потім вам битою по голові, ти думаєш, чи буде такий шанс ще. Час проходить, а запам'ятовуються тільки серйозні трофеї. Ось це було ударом", – розповів Степаненко в шоу Трендець на YouTube.

Нагадаємо, Інтер розбив Шахтар у півфіналі Ліги Європи 2019/20 із ганебним рахунком – 5:0.

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