"Шахтар для мене рідна команда і, звичайно, я з усіма на звʼязку, знаю що відбувається всередині команди. Коли потрібно, я казав своє бачення тренувального процесу, що вимагає Туран. Чи зможе тренер допомогти команді розвиватися далі, розвивати молодь.

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Коли керівництво обирає тренера – це важливий крок. Вони шукають плюси та мінуси. До мене зверталися. Я, звісно, що знав, те й розказав. Для мене теж важливо, щоб Шахтар вийшов на свій рівень та здобував перемоги", – поділився Степаненко в коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Тарас виступав за Шахтар з 2010 року, ставши справжньою легендою "гірників". Узимку цього року перебрався до турецького Еюпспора, який на той момент очолював Арда Туран, – уже чинний наставник Шахтаря.

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