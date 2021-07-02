"Коли зайшли в роздягальню, Бєсєдін сидів дуже засмучений. Відразу до нього підійшов і сказав: Це твоя перемога. Ціною своєї травми він заробив видалення. Майже весь інший час, що залишився, ми домінували.

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У Довбика було два хороші моменти. В першому не вийшло трохи, а в другому він вже забив після чудової флангової передачі Зінченко. На яке зіткнення пішов Бесєдін, отримав важку травму – це призвело до того, що команда зараз в Римі і у 1/4 фіналу Євро. Для мене, це його перемога. Ми всією командою одразу це йому сказали", – наголосив Тарас Степаненко в ефірі телеканалу vZbirna на YouTube.

Нагадаємо, Бєсєдін з'явився на заміну в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції (2:1) та вже через 10 хвилин отримав моторошну травму. За прогнозами лікарів, нападник пропустить близько 6 місяців.

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