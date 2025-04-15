Турецька Суперліга, 31-й тур

Еюпспор – Адана Демірспор – 6:0

Голи: Тіам, 10, Акбаба, 21, 50, Бозок, 30, Бінгол, 78, Акбунар, 87

Степаненко не грав з 3 березня, а цього разу потрапив бодай на лаву запасних Еюпспора. Українець дивився, як партнери вже у стартові півгодини настріляли супернику три голи без відповіді.

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По перерві підопічні Арди Турана додали четвертий м'яч, а на 58-й хвилині з'явився Степаненко. Українець став свідком ще двох точних ударів, радісно стрибнув на Бінгола під час святкування і отримав жовту картку під завісу зустрічі. 6:0 – Еюпспор влаштував тенісний погром Адана Демірспору, за який свого часу виступали Ярослав Ракицький та скандальний росіянин Артем Дзюба.

Крім цього, команда Степаненка обігнала Бешикташ та вийшла на четверту сходинку таблиці, яка дає право участі в Лізі конференцій. До третьої і Ліги Європи всього один пункт.

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