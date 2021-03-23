Проблеми зі здоров'ям півзахисника донецького Шахтаря і збірної України Тараса Степаненка виявилися значно серйознішими, ніж очікувалося раніше.

Отримане у 15-му турі УПЛ хавбеком ушкодження спровокувало рецидив травми меніска, повідомляє Sport Arena.

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Про це стало відомо в результаті медобстеження, яке хавбек пройшов ще кілька тижнів тому. На Степаненка чекає тривалий процес відновлення. Півзахисник ризикує пропустити чемпіонат Європи-2020. Континентальна першість пройде у червні-липні цьогоріч.

У нинішньому сезоні Тарас Степаненко встиг провести 18 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 1 асист. Раніше функціонер Шахтаря Даріо Срна запевняв, що досвідчений хавбек іде на поправку, а тренерський штаб "гірників" лише не хоче ризикувати його здоров'ям.

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