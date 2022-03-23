"У світі без війни мій день сьогодні розпочався б з ранкового тренування зі збірною. Ми з хлопцями готувалися б до матчу з Шотландією...

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Але зараз наша збірна – це не 11 людей на полі та всі ті, хто сидять на стадіоні чи перед телевізором. Зараз наша збірна – це усі ми, українці. І наш день починається з рішень, як допомогти та перемогти! Кожен з нас – це збірна, від кожного воїна, лікаря, волонтера, підприємця, спортсмена до Президента. Це моя улюблена збірна", – написав Степаненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, поєдинок плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Шотландія – Україна, який мав відбутися 24 березня, перенесли на червень.

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