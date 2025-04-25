На сьогоднішньому Конгресі УАФ було ухвалено кілька важливих кадрових рішень.

У нових кадрових змінах в УАФ Артем Стоянов був призначений на посаду першого віце-президента, змінивши Павла Бойчука.

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Крім того, Олександру Зінченку та Андрію Полтавцю призупинено статус членів Виконкому, а Тарас Степаненко став новим учасником.

Також ухвалено рішення про призупинення діяльності Віталія Наума на посаді голови КДК УАФ. Тимчасово його обов'язки виконуватиме Оксана Залізко, колишня заступниця голови КДК.

Нагадаємо, що 25 квітня у Будинку футболу в Києві відбувається Конгрес Української асоціації футболу.

Такої кадрово слабкої збірної України не було ще ніколи