"Мені вже за віком доводиться думати про майбутнє. Звичайно, думки з'являються. Не знаю ще на 100%, чи піду працювати тренером. Точно закінчу курси, щоб отримати ліцензію.

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Зараз розумію, що якщо хочу відпрацювати якийсь аспект гри, можу придумати тренування. Але я повинен визначитися зі стилем гри своєї команди, а потім під цей стиль писати тренувальний процес.

А якщо почну копіювати тренування Луческу, Фонсекі і Каштру – або каша вийде, або буду наслідувати і не зможу проявити свій стиль", – поділився Степаненко у інтерв'ю YouTube-каналу Шахтаря.

До слова, Тарас виступає за донецький клуб з 2010 року, загалом провівши 326 матчів та відзначившись 22 голами та 21 асистами.

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