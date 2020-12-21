"Зрозуміло, що у нас були шанси пройти в ЛЧ, ще й з першого місця, якби забили Інтеру. Але могло статися і навпаки, могли залишитися ні з чим. Думаю, це хороший результат. Ми вийшли з важкої групи, зіграли там гідно. Набрали 8 очок, програли лише Борусії за особистими зустрічами. Вважаю, цю єврокампанію можна занести в актив.

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У першому матчі з Борусією М хлопці грали десь на емоціях, багато молодих гравців було, фізична втома, багато емоцій віддали проти Реала й Інтера. У матчі-відповіді пропустили з пенальті і після трьох стандартів. Футбол – завжди гра моменту.

Коли команда вдома забиває два швидких м'ячі, потім важко щось зробити. У них є впевненість, вони грають вдома. Але ми зробили з цього висновки і обіграли вдома Реал. Ми зіграли внічию – у всіх гарний настрій, а пропустили і програли – вже у всіх поганий", – сказав Степаненко в інтерв'ю Футбольному формату.

До слова, Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів, але зіграє в 1/16 ЛЄ – "гірники" протистоятимуть Маккабі Тель-Авів.

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