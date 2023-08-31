"Враження від складу учасників групи H? Дуже задоволений! Є команда з Іспанії – Барселона, і це супер. Що буде Порту – це я вгадав. І Антверпен – команда, з якою можна грати та здобувати результат. Тому, в принципі, можна сказати, що жереб добрий, і тільки від нас залежить, як ми виступимо. Адже, я вважаю, є всі шанси поборотися та вийти з групи, аби в української команди, в Шахтаря, була євровесна. Проте сказати – одне, а зробити – трохи інше. Тому нам слід дуже добре попрацювати.

Шахтар отримав суперників у груповому турнірі ЛЧ 2023/24

Якщо чесно, я давно не дивився матчі Порту. Знаю, що вони мали певні проблеми минулого сезону: тривалий час боролися за чемпіонство, а потім вибули з перегонів. Вважаю, це не надто стабільна команда, і тому з ними можна грати. Як ми бачимо, зараз і Бенфіка періодами грає. А загалом португальські команди й увесь португальський футбол такий, що там зібрано технічних хлопців, які люблять грати з м’ячем. І з ними можна здобути результат, адже скільки ми грали з командами із Португалії – Порту, Бенфікою, Брагою, – завжди здобували результат.

Шанси Шахтаря в Лізі чемпіонів? Минулоріч нам взагалі не давали жодних шансів, натомість ми добре зіграли і вийшли з групи, а могли і взагалі вийти в плей-оф Ліги чемпіонів – там в останньому матчі все вирішувалось. Тому сказати зараз, що ми обов’язково вийдемо з групи – неповага до суперників. Маємо розуміти, що зараз усі команди є дуже сильними, усі укріплюються. А в нас триває війна в країні, тому в команді багато молодих хлопців, і не кожен має досвід гри в Лізі чемпіонів.

Та я вважаю, що ми маємо дуже гарний колектив, гарну команду, хлопці прогресують. І як мінімум ми повинні зробити все, аби подарувати людям і собі свято та вийти у євровесну. Важко сказати, чи вдасться вийти в плей-оф Ліги чемпіонів або Ліги Європи, але завжди треба ставити перед собою великі мрії та цілі. Тож ми можемо боротися за вихід з групи", – цитує Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що "гірники" потрапили до групи H у Лізі чемпіонів – суперниками стануть Барселона, Порту та Антверпен.

Результати жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів 2023/24 – робочий варіант для Шахтаря, є "квартет смерті"