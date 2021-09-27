"Ми готові до Інтера. Готувалися до матчу відразу після Динамо. Всі в оптимальній формі. Виконаємо всі установки тренера та навіть більше. У команді обговорюємо робочі моменти. Дрібниці дуже важливі. З Маліновським не говорив про Інтер, але дивився його матч.

Шахтар – Інтер: прес-конференція Роберто Де Дзербі – про дуель зі старим знайомим, Усика і майбутню битву з Динамо

Я не думаю, що правильно порівнювати Лукаку та Джеко. Лукаку – потужніший, а Джеко – мобільніший. У Едіна багато досвіду. Думаю, його не дарма взяли на заміну Лукаку.

З першого дня Роберто Де Дзербі вимагає від нас більшого, ніж ми можемо. І це правильно. Результат робить не тільки тактика, але й емоції. Потрібно бути готовими ментально до гри. Сподіваюся, що ми прислухаємося до тренера та станемо ментально сильнішими. Особливо молоді хлопці.

Шахтар – Інтер: прес-конференція Сімоне Індзагі – про роботу Де Дзербі в Україні та свій гол у ворота "гірників"

Тренер має рацію щодо Інтера. Минулого року ми двічі грали з ними, а от з командами Сімоне Індзагі я не зустрічався ніколи. Нам треба виконати установку. Ми маємо розуміти, що ми можемо грати з такими потужними командами, і навіть повинні", – сказав Степаненко.