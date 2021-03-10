"Що Фонсека заповідав Шахтарю? Купу дрібниць. Наприклад, він навчив мене позиції в очікуванні м'яча або суперника. Він також переконав мене, що я можу посилити гру в атаці і краще захищатися.

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Якщо я професіонал, то Мхітарян – суперпрофесіонал. Ось чому він також досягнув видатних результатів у Німеччині та Англії. Ми добре знаємо одне одного, тому що ми одного віку, можна сказати, що ми виросли разом. Поговорили з ним після жеребкування, я попросив у нього футболку для мого особистого музею", – наводить слова Степаненка LaRoma24 з посиланням на Corriere dello Sport.

Поєдинок Рома – Шахтар стартує 11 березня о 22:00 за київським часом. Матч-відповідь на київському НСК Олімпійський запланований на 18 березня, стартовий свисток пролунає о 19:55.

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