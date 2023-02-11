Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко розповів про роботу під керівництвом Роберто Де Дзербі.

"Де Дзербі – тренер нового покоління. Я досвідчений гравець, але багато чому навчився у нього. Сподобалося його ставлення, його енергія та ідеї.

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Якби не почалася війна, і якби він досі працював у Шахтарі, ми були б дійсно великим гравцем у європейському футболі. Де Дзербі створив дуже сильну, молоду команда, яка мала великий потенціал для розвитку.

Сьогодні результати його роботи можна побачити в Брайтоні. Наступним його кроком буде якийсь великий західний клуб", – сказав Степаненко в інтерв'ю Meczyki.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Шахтар влітку 2021 року, вивів команду у груповий етап Ліги чемпіонів, але "гірники" посіли останнє місце у квартеті. Після повномасштабного нападу Росії на Україну італієць покинув Шахтар, а згодом перебрався до англійського Брайтона.

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