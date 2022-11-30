Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко у свої 33 роки думає про життя після кар'єри гравця.

"Чесно, читаю доволі різноманітну літературу. Не можу сказати, що якийсь автор мені дуже до вподоби. Я читаю і спортивні книги, і бізнесові, і для саморозвитку, і психологічні.

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Якщо трапляється якась книга, то відразу її собі записую, потім скачую і читаю. Але зараз трохи важко читати, тому що проходжу курс від УЄФА. Важко читати щось інше, бо УЄФА дає багато різної інформації, яку треба прослухати, обробити, обміркувати. Зараз менше читаю, більше вже готуюся до виходу на пенсію (сміється)", – зізнався Степаненко у розмові з Fantastic Football.

Нагадаємо, контракт хавбека з Шахтарем спливає влітку 2024 року, але він вже зараз готує основу для іншої професії. У жовтні 33-річний ветеран завершив курс за спеціальністю “Футбольний менеджмент” від УЄФА і отримав сертифікат від Швейцарського університету Лозанни.

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