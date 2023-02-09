"Я знаю Мудрика три або чотири роки і пам'ятаю, як він три чи чотири рази приходив до першої команди, але його завжди відправляли в молодіжну команду. Він особливий хлопець, і він думав, що тільки один талант зробить його великим футболістом.

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Згодом він змінився. Це сталося в основному завдяки Роберто Де Дзербі. Він почав слухати, вчитися і за підтримки тренера досягнув вражаючого успіху.

Тепер він нова зірка найкращої у світі ліги, але це не диво, для цього йому необхідно було вирости і попрацювати. У нього є все, щоб стати кумиром нового покоління, як Андрій Шевченко був кумиром для моїх однолітків. Я бажаю йому цього", – поділився Степаненко в інтерв'ю Meczyki.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до Челсі за 70 млн євро, ще 30 млн Шахтар може отримати бонусами. Михайло вже зіграв у 2 поєдинках за лондонців, проте результативними діями не вдалось відзначитись.

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