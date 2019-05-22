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Степаненко: Виграти 34 трофеї і обігнати Динамо – це історична подія

22 травня 23:35 206 Читать на русском
Степаненко: Виграти 34 трофеї і обігнати Динамо – це історична подія
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився емоціями від матчу 30-го туру УПЛ з Динамо (1:1).

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Настрій чудовий, ми виграли чемпіонство, Кубок, сьогодні прийшов повний стадіон. Думаю, це свято для багатьох людей, хто вболіває за Шахтар, для всієї нашої команди, для всього персоналу. Хто зробив свою справу, може їхати у відпустку, а у нас ще збірна попереду.

Шахтар – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Завжди дуже приємно надягати медаль, давно ми не святкували на стадіоні. За 5 років це перший раз. Нам дуже приємно, що сьогодні був хороший матч, прийшло багато людей, нам вручили кубок, медалі.

Звичайно, це історичний день, подія. Виграти 34 трофеї, випередити Динамо, раніше була його гегемонія в країні. Думаю, це запам'ятається надовго для всіх поколінь, для молоді в академії клубу. Вони повинні прагнути, щоб працювати і досягати таких успіхів", – сказав Степаненко в ефірі телеканалу "Футбол 2".

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Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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