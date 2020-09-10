Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко знайшов позитив у відтермінуванні поєдинку другого туру УПЛ з львівською командою.

"У такій ситуації весь світ. Хлопці захворіли, персонал (Руха – прим.). Повинні дати час їм відновитися. Якщо чесно, для збірників це навіть непогано. Дали декілька вихідних, ми трохи відпочили.

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Грали в Лізі Європи, коли повернулися – відразу чемпіонат, Суперкубок, поїхали до збірних... Провели дві важкі гри, тому емоційно і фізично потрібно було відпочити. Нам пауза піде на користь", – цитує Степаненка офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, матч другого туру чемпіонату України між Рухом та Шахтарем перенесли через спалах коронавірусу у таборі львівської команди – інфікувалися одразу п'ять гравців. Поєдинок має відбутись 23 вересня.

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