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Степаненко виділив головні зміни у грі Шахтаря при Каштру

13:11 - Читать на русском
Степаненко виділив головні зміни у грі Шахтаря при Каштру
Луїш Каштру святкує перше чемпіонство з Шахтарем / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про новації наставника Шахтаря Луїша Каштру.

"Містер Каштру дає більше свободи футболістам. Зрозуміло, що кожен повинен знати, що йому робити на полі, але немає такого, що ти повинен виконувати тільки якісь певні функції.

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Особливо в атаці він вітає свободу, креативність. І це приносить плоди: гравець знає, що він може зміститися, наприклад, з флангу в середину поля або навпаки. При цьому кожному відомо, що йому потрібно робити, і всі відпрацьовують як в нападі, так і в обороні.

Також ми бачимо, що є хороший резерв: хлопці, які виходять на заміну, не бояться брати на себе ініціативу і приносять багато користі. Це здорово, коли завжди є ким замінити футболістів основи і це не позначається на діях команди", – сказав Степапенко у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі 27-го туру команда Луїша Каштру здолала Олександрію (3:2) і за п'ять турів до фінішу завоювала "золото" української Прем'єр-ліги.

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Теги
Тарас Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Луїш Луїш Каштру
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